Milan-Pulisic è già amore. L'americano indica i due momenti migliori dei primi mesi in rossonero

vedi letture

Christian Pulisic, nuovo giocatore del Milan, è stato intervistato in esclusiva dalla Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina. L'americano ha voluto riassumere in due momenti i suoi primi mesi in rossonero in cui "è stato amore a prima vista". Queste le scelte dell'americano: "La prima partita, a Bologna. È stata una gran serata. E il riscaldamento della prima partita a San Siro, mentre camminavo alzavo la testa e vedevo tutti quei tifosi. Bellissimo".