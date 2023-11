Milan, Pulisic e Loftus-Cheek verso il rientro contro il PSG

Sia Christian Pulisic che Ruben Loftus-Cheek non dovrebbero essere disponibili sabato sera contro l'Udinese: come riferisce Tuttosport, i due dovrebbero tornare in campo martedì quando il Milan ospiterà a San Siro il PSG in un match spartiacque per la qualificazione agli ottavi di Champions League.