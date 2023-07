Milan, Pulisic è un colpo importante anche per il marketing: in America è il simbolo del calcio

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Christian Pulisic è pronto a legarsi al Milan. Il calciatore americano è infatti ad un passo dal trasferimento in Italia dopo la sua esperienza al Chelsea. L'appeal commerciale del classe '98 è davvero importante. E potrebbe aumentare con il passaggio al Milan. Un trasferimento di certo gradito anche alla Puma, lo sponsor tecnico del Milan che due anni fa strappò l'americano alla Nike. Per farne un uomo immagine di primissimo piano.

Pulisic, nonostante i 24 anni di età, è già un simbolo del calcio in America. Ed il suo passaggio ad un club americano come il Milan, come scrive la Gazzetta dello Sport, rappresenta l'ennesimo passo in avanti del movimento calcistico statunitense. Così come spiegato dall'ex calciatore americano Stuart Holden: “Christian sta avendo un impatto incredibile sulle nuove generazioni di calciatori americani . A ogni partita della nazionale il 90% dei tifosi indossa una sua maglietta".