Milan, Pulisic MVP Serie A di dicembre. Lo statunitense premiato da Scaroni

Il premio EA SPORTS FC Player Of The Month di dicembre è stato assegnato al calciatore del Milan Christian Pulisic e la sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di EA SPORTS FC 24.

Lo statunitense, votato come miglior giocatore della Serie A del mese passato, è stato premiato da Scaroni pochi minuti prima del fischio d'inizio di Milan-Roma di questa sera a San Siro.