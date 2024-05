Milan, Pulisic potrebbe diventare il secondo centrocampista rossonero dopo Kakà ad essere coinvolto in almeno 20 tra gol e assist in A dal 2004/05

Christian Pulisic giocherà titolare questa sera contro il Torino. L'ex Chelsea ha preso parte a 19 reti in 34 presenze in questo campionato (12 gol e sette assist) e potrebbe diventare solo il secondo centrocampista rossonero dopo Kakà (20 nel 2005/06, 26 nel 2007/08, 25 nel 2008/09) ad essere coinvolto in almeno 20 tra gol e assist in un singolo torneo nelle ultime 20 stagioni di Serie A (dal 2004/05). Lo riferisce il sito della Lega Serie A.

DOVE VEDERE TORINO-MILAN

Data: sabato 18 maggio 2024

Ore: 20.45

Stadio: Olimpico Grande Torino, Torino

TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it