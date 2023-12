Milan, quanta fatica nei secondi tempi: è (purtroppo) un crollo continuo

Amarezza e pochi sorrisi sono i due focus del post partita contro la Salernitana, dove il Milan ha pareggiato 2-2 al termine però di una brutta prova messa in scena soprattutto nel secondo tempo. Tra le molte difficoltà dei rossoneri durante questa stagione, quella riguardante il calo nei secondi tempi è alquanto inquietante. Infatti il Milan, ad inzio ripresa, vede spesso perdere il proprio controllo e gestione della partita: quali potrebbero essere le cause?

Stanchezza mentale e fisica? Sicuramente possono essere delle motivazioni, ma che non possono e non devono giustificare le prestazioni, tra l'altro sempre molto simili tra loro, dei rossoneri nelle partite lontane da San Siro. Alcuni esempi? Vengono subito in mente le doppie trasferte di Napoli e Lecce nelle quali il Milan andò in vantaggio sempre per due volte, raddoppiando quindi il risultato nel primo tempo e incanalando la gara nel verso giusto.

Il Milan di Pioli è però una squadra che alla prima difficoltà si sfalda, creandosi uno stato di confusione e ansia che porta, quasi sempre, alla rimonta della squadra avversaria. Contro la Salernitana, i rossoneri sono riusciti solo all'ultimo minuto pareggiare il match, ma le due reti subite ancora una volta nel secondo tempo sono l'esatto esempio di quanto appena scritto: una difficoltà enorme dei rossoneri di saper gestire i momenti della partita dettati, giustamente, anche dagli avversari, che si rivelano sempre pericolosi e sportivamente più "cattivi" Di questo stanco e irriconoscibile Milan.