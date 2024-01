Milan, quanti gol nei primi tempi: la curiosa statistica

Il Milan vince 3-2 in casa dell'Udinese mantenendo quindi saldo il terzo posto. I rossoneri soffrono ma riescono a strappare i 3 punti da un campo ostico e difficile come quello dei Friulani grazie alle reti di Loftus-Cheek, Jovic e Okafor nei minuti di recupero. Brutto episodio quello subito da Mike Maignan, quando nel corso del primo tempo la gara è stata sospesa dal Sig. Maresca per dei cori razzisti rivolti al super portiere del Milan. Breve focus relativo a una particolarità del Milan di Stefano Pioli.

I rossoneri segnano quasi sempre nei primi tempi: infatti, Il Milan è la formazione che ha realizzato il maggior numero di reti nella prima frazione di gioco nei Top-5 campionati europei in corso (23