Milan, quanti gol subiti nell'ultimo mese: ecco i numeri

Il Milan non vince a Lecce, facendosi rimontare, come a Napoli, sul 2-2. Dal 7 ottobre, data di Genoa-Milan i rossoneri non vincono in campionato e soprattutto continuano a subire gol: questi i dati poco positivi della squadra di Pioli. Infatti dopo la vittoria di Genova, il Milan in Serie A ha sempre subito gol: 6 reti in 4 partite con due sconfitte, entrambe a Milano e due pareggi in trasferta.