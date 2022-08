Milan, quanti gol! Tuttosport: "Pioli si gode i suoi attaccanti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

I numeri dell'attacco del Milan fanno ben sperare. 27 reti nel precampionato non sono un caso e sono sinonimo di una fase offensiva che funziona bene. Stefano Pioli può essere soddisfatto dei numeri dei suoi attaccanti, con Olivier Giroud, Junior Messias e Ante Rebic capocannonieri della preseason. I gol degli attaccanti saranno fondamentali per la corsa al titolo, così come fondamentale sarà il recupero di Origi e quello di Ibrahimovic. Per quest'ultimo, la stagione che sta per cominciare potrebbe essere l'ultima sul campo, ma a Milanello pensano già a un suo futuro da dirigente. Lo riporta Tuttosport.