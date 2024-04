Milan, quanto corri! I rossoneri hanno recuperato 13 punti alla Juve in 8 giornate

Dopo la bella vittoria del Milan a Firenze e l'ennesimo passo falso della Juventus sul campo della Lazio, 1-0 grazie alla rete di Marusic, le cose si mettono male sempre peggio per Allegri, mentre continua a sorridere Stefano Pioli. Infatti, la Juventus ha raccolto solo 6 punti in 8 partite con una sola vittoria (sul Frosinone), mentre i rossoneri viaggiano su altissimi ritmi, ottenendo così 19 punti nelle ultime 6 partite in Serie A.

Il Milan ha recuperato infine 13 punti alla Juventus in 8 giornate, questa la classifica aggiornata: La classifica di Serie A dopo le partite del sabato: Milan a +6 sulla Juve