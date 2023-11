Milan, quanto è pesata l'assenza di Loftus-Cheek: senza di lui una sola vittoria in cinque partite

Ieri è arrivata da Milanello un'ottima notizia, vale a dire il recupero di Ruben Loftus-Cheek, il quale è tornato ad allenarsi in gruppo e tornerà già domani a disposizione di Stefano Pioli per il match contro l'Udinese a San Siro. Per capire quanto sia pesata la sua assenza, basta vedere questo dato riportato stamattina dal Corriere della Sera: senza il centrocampista inglese, il Milan ha infatti vinto una sola partita su cinque (quella contro il Genoa).