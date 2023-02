Milan, quarto clean sheet consecutivo: non succedeva dal 2018

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Altra vittoria del Milan, la quarta di fila, altro clean sheet, il quarto di fila. Milan-Atalanta finisce 2-0, e i rossoneri trovano per la terza di volta di fila in Serie A, con il Tottenham in mezzo, i tre punti. Importantissimo, anche con il ritorno di Maignan tra i pali, continuare a non subire gol: quarta partita consecutiva con la rete inviolata. Al Milan non succedeva dal 2018.