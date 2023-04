MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Domenica contro il Lecce, Malick Thiaw è stato ammonito dall'arbitro Chiffi al 26' del primo tempo per un fallo su Banda. Per il difensore tedesco del Milan si tratta del quarto cartellino giallo in questo campionato e dunque entra in diffida. Alla prossima ammonizione, verrà quindi fermato per un turno dal Giudice Sportivo.