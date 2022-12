Milan, quattordici gare giocate da Origi: il bilancio complessivo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Divock Origi è uno di quei giocatori da cui ci si attende sicuramente qualcosa di più al Milan. L'attaccante belga, arrivato a parametro zero dal Liverpool nell'ultima sessione di mercato, ha giocato soltanto quattordici partite fino a questo momento segnando una rete e fornendo un assist. Il classe '95, la cui stagione fino a questo momento è stata fortemente condizionata dagli infortuni, ha raccolto dieci presenze in Serie A colpendo nella sfida vinta contro il Monza per 4-1 con un gol e un passaggio decisivo per Brahim Diaz. Origi ha disputato anche quattro gare in Champions League senza portare bonus.