Milan, quattro cose da sapere su Yunus Musah

Dopo gli arrivi di Loftus-Cheek e Reijnders, il centrocampo della formazione di Mister Pioli ha accolto anche Yunus Musah. Il classe 2002 ha mosso in questi giorni i primi passi nel pianeta rossonero e, dopo averne approfondito carriera e caratteristiche tecniche, per noi è tempo di scoprire alcune curiosità su di lui.

SCELTA MULTIPLA

Ne abbiamo scoperto i trascorsi giovanili ricchi di spostamenti e di avventure. Proprio per questo, e grazie alle origini dei genitori, Yunus ha avuto la possibilità di rappresentare ben quattro selezioni nazionali: Italia, Ghana, Inghilterra e Stati Uniti d'America. Dopo aver esordito con l'Under 15 dei Tre Leoni ed essere giunto fino all'U18, Musah ha scelto di giocare con la nazionale USA, nonostante i tentativi di persuasione effettuati dall'attuale CT inglese Southgate.

RECORD E PRESTIGIO

Musah detiene il primato come più giovane calciatore non spagnolo ad aver realizzato una rete con il Valencia. All'età di 17 anni e 338 giorni ha siglato il momentaneo 1-0 degli Els Che contro il Getafe, gara valida per l'8ª giornata de LaLiga 2020/21 terminata poi sul risultato di 2-2. Inoltre, esattamente come Luka Romero, suo nuovo collega e anch'esso neo-rossonero, anche Yunus è stato inserito all'interno della prestigiosa lista "Next Generation" del Guardian, composta dai 60 migliori talenti di ciascuna annata - 2002 per Musah e 2004 per Romero.

POLIGLOTTA

Tra tradizioni familiari ed esperienze vissute, Yunus ha imparato a comunicare fluentemente in diverse lingue: dall'inglese all'italiano, passando per lo spagnolo, il Dagbani - lingua parlata in Ghana -, e l'Hausa, idioma maggiormente diffuso in tutto il continente africano. Da ora in avanti avrà tempo di perfezionare il suo già ottimo italiano.

COLLEGAMENTO ROSSONERO

Nel corso della sua carriera, il centrocampista statunitense ha già avuto modo di assaporare un po' di storia del Milan. Al Valencia è stato allenato da una vecchia conoscenza rossonera come Gennaro Gattuso, alla guida del club spagnolo nella stagione 2022/23.