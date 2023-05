MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sconfitta amara per il Milan, eliminato in semifinale di Champions League dall'Inter che andrà a giocarsi la finale contro la vincente di Manchester City-Real Madrid. I rossoneri per la quarta volta consecutiva non hanno segnato ai nerazzurri, registrando per la prima volta nella storia un dato così negativo. A riferirlo è Opta.