Milan, quattro giocatori nell'ultimo anno di contratto: la situazione

Con l'avvio della stagione 2024/25 sono quattro i calciatori rossoneri che iniziano il loro ultimo anno di contratto con il Milan, stando agli accordi attuali. Si tratta di Davide Calabria, Fodé Ballo-Touré, Alessandro Florenzi e Luka Jovic.

Di questi quattro Ballo-Touré, che è già in uscita quest'estate, sicuramente non rinnoverà: ora a o a giugno la sua avventura in rossonero è giunta al termine: su di lui c'è il Saint-Etienne. Calabria, capitano e uno dei pochi giocatori del vivaio in rosa, nelle prossime settimane riprenderà i discorsi per il rinnovo. Alessandro Florenzi si è operato qualche settimana fa ai legamenti del ginocchio in seguito al grave infortunio sofferto in amichevole ed è quindi una situazione totalmente congelata. Il futuro di Jovic, ora che si è deciso di tenerlo anche per quest'anno, dipenderà come dalla passata stagione dalle prestazioni e dai gol del serbo.