Milan, quattro partite senza segnare. Eguagliato il record negativo del 1984

Il Milan non è riuscito a segnare, neanche contro il Frosinone. In questo modo, i rossoneri di Gennaro Gattuso hanno concluso la propria quarta gara consecutiva senza segnare, eguagliando il record negativo della stagione 1984/85. In quell'occasione sulla panchina milanista sedeva Nils Liedholm e il digiuno iniziò contro il Torino, per poi proseguire contro Avellino, Sampdoria e Hellas Verona.