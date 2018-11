Milan, quattro priorità per gennaio. Ibra il top al fianco di Higuain

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola riporta le priorità del Milan per la prossima finestra di calciomercato. Anche a causa dei tanti infortuni, la società rossonera a gennaio dovrà rinforzare in maniera importante la squadra per continuare a inseguire il quarto posto. Serve un attaccante da affiancare a Gonzalo Higuain e - si legge - in questo senso Zlatan Ibrahimovic sarebbe il top. Poi un paio di centrocampisti e un centrale di difesa, visto che Caldara dal punto di vista fisico non dà le dovute garanzie.