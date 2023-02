MilanNews.it

Come riporta il sito ufficiale del club rossonero, il Milan ha ottenuto quattro vittorie consecutive (Torino, Tottenham, Monza e Atalanta) in tutte le competizioni senza subire nessun gol per la prima volta da febbraio 2018 (cinque in quel caso, tre in Serie A e due in Europa League).