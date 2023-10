Milan, quello a Giroud contro il Napoli è stato il secondo assist stagionale di Pulisic

Il primo gol di Olivier Giroud contro il Napoli è arrivato su perfetto assist di Christian Pulisic. Si tratta del secondo passaggio decisivo in questa stagione dell'attaccante americano arrivato in estate al Milan a titolo definitivo dal Chelsea: il primo lo aveva fornito sul campo del Cagliari per il gol di Ruben Loftus-Cheek.