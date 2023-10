Milan, quello di Kjaer è l'undicesimo infortunio muscolare da inizio stagione per i rossoneri

Simon Kjaer, a causa di un affaticamento, salterà Napoli-Milan di questa sera.

Quello del difensore danese è l'undicesimo infortunio muscolare subito da un calciatore del Milan in questa stagione, precampionato compreso. Parliamo di, in ordine cronologico, problemi per Messias (poi andato al Genoa), Calabria, Kalulu, Maignan, Krunic, Loftus-Cheek, Chukwueze (subito in nazionale), Sportiello, Okafor, Jovic e Kjaer.

Ovviamente ogni infortunio ha il suo tipo di gravità e serietà: se per Calabria, Maignan, Okafor e Jovic si è trattato di uno stop solo di qualche giorno, per Kalulu, Loftus-Cheek, Krunic e verosimilmente anche Chukwueze e Sportiello siamo intorno al mese (Sportiello probabilmente anche due).