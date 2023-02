Milan, questa sera c'è l'Atalanta a San Siro: match valido per la Champions

MilanNews.it

Si torna a giocare dopo una settimana intera di lavoro senza impegni infrasettimanali, e dopo la vittoria di misura ottenuta in casa del Monza, il Milan rimette piede a San Siro per affrontare una squadra che, vista la stagione fuori portata che sta facendo il Napoli, diventa una diretta concorrente per uno dei posti Champions: stiamo parlando dell'Atalanta di Gasperini. Anche loro hanno potuto lavorare tutta la settimana in previsione della sfida di domenica, ma questo perché la scorsa stagione hanno ciccato clamorosamente l'ingresso nelle competizioni europee. Tuttavia l'animo con cui arrivano a questa sfida non è dei migliori, dopo la sconfitta interna contro il Lecce per 2-1.