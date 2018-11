Milan, questa sera Conti in campo con la Primavera

Questa sera allo stadio Ossola di Varese contro il Chievo, nella Primavera del Milan giocherà dal primo minuto Andrea Conti, il quale tornerà finalmente in campo dopo le due operazione al ginocchio: lo riferisce Tuttosport che spiega che per il terzino rossonero sono previsti 50-55 minuti e non è escluso che possa tornare a giocare con la squadra di Lupi anche settimana prossima contro l'Atalanta.