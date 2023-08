Milan, questa sera Pellegrino sbarca in città: domani le visite

Tutto fatto per Marco Pellegrino al Milan. Oggi in tarda serata il giocatore argentino sbarca a Linate (in concomitanza con il finale di partita dei rossoneri a Bologna), domani invece sosterrà le visite mediche con la sua nuova squadra. Il Milan ha chiuso l’operazione per 3 milioni più bonus e percentuale su futura rivendita a favore dell'Atletico Platense che inizialmente chiedeva 8 milioni per il cartellino del difensore 21enne. E’ il nono acquisto della squadra rossonera.

Il centrale classe 2002, mancino e con passaporto comunitario, nel 2023 ha collezionato 17 presenze con 1 gol e 1 cartellino giallo in prima squadra nel campionato argentino.