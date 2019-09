Milan, questa sera solo due portieri in panchina: è la prima volta in stagione

Come si evince dall'elenco dei convocati del Milan, questa sera ci saranno i soli fratelli Donnarumma a disposizione di Marco Giampaolo come portieri. Gigio sarà, ovviamente, il titolare mentre Antonio si accomoderà in panchina. Questo deriva dal fatto che Pepe Reina è stato appiedato per una giornata dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata giovedì contro il Torino per proteste eccessive dopo il mancato fischio di Guida per il fallo su Calhanoglu dal quale è scaturito il pari del Toro. E' la prima volta, in questa stagione, che i rossoneri avranno solo due portieri a disposizione visto che Soncin, aggregato nelle occasioni in cui Reina era assente per problemi fisici, era stato convocato come terzo.