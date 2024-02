Milan, questo Leao può sbloccarsi anche in Serie A: così cresce la qualità del portoghese

Il Milan si prepara per l'importante sfida di questa sera contro il Monza, alle 20:45 all'U-Power Stadium, con l'obiettivo fisso di poter e dover superare la Juventus in classifica reduce dal pareggio per 2-2 ieri contro il Verona. In questo ultimo periodo è decisamente on fire Rafa Leao, bravo e decisivo soprattutto in ottica assist (due nelle ultime due partite). Il numeri 10 rossonero si è nuovamente sbloccato in Europa con il gran gol siglato giovedì contro il Rennes.

Questa nuova versione di Leao, finalmente uomo assist e atleta dallo strapotere fisico, può e deve tornare alla marcatura anche in campionato, con l'ultima rete in Serie A che risale dal lontano settembre 2023 (Milan-Verona 1-0).