Milan, quinta rete consecutiva in Serie A per Giroud

Olivier Giroud è andato a segno in ciascuna delle sue ultime cinque presenze di Serie A, solo una volta in carriera ha trovato il gol in più match consecutivi nei maggiori cinque campionati europei: sei gare di fila tra febbraio e aprile 2015, con l’Arsenal in Premier League.