Milan, quinto successo consecutivo in A: è la prima volta dall'agosto 2022

Come riporta la redazione di Opta, il Milan ha vinto cinque partite di fila in Serie A per la prima volta dalla striscia di sette successi consecutivi registrata tra maggio e agosto 2022.



Di seguito la serie dei successi rossoneri: nella stagione 22/23 contro Sampdoria (5-1), Juventus (1-0) e Verona (3-1). Nella stagione 23/24 contro Bologna (2-0) e Torino (4-1).