Milan, Rafael Leao è stato eletto MVP del mese di aprile

Rafael Leao è stato eletto MVP del mese di Aprile. Il Milan ha pubblicato sui propri canali ufficiali un video delle migliori azioni dell'attaccante portoghese, assoluto protagonista del mese appena concluso. Il classe '99 ha segnato complessivamente quattro reti, fornendo anche tre assist ai propri compagni fra Serie A e Champions League.

@RafaeLeao7: the @emirates MVP of the month for April

Can't say he doesn’t deserve it



Gol, assist e molto di più: apri𝑳𝒆ão

