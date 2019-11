Milan-Raiola: quanti intrecci tra rinnovi e mercato

Il rapporto tra Mino Raiola, agente di alcuni giocatori rossoneri e di Zlatan Ibrahimovic, ha sempre tenuto rapporti con il Milan. E in questo momento, i contatti tra le due parti sono sempre più intensi. Oltre ai rinnovi di Donnarumma e Bonaventura, ancora in stand-by, la società di Via Aldo Rossi sta trattando con il procuratore italo-olandese per portare l'attaccante svedese a Milano, mentre ha aperto un dialogo per prendere la procura di Suso dopo l'interruzione del rapporto con Lucci.