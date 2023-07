Milan-Real stanotte alle 4: la probabile formazione degli spagnoli

Nella notte italiana, alle ore 4, il Milan scenderà per la prima volta in campo in questa tournée americana. La sfidante è quella delle grande occasioni, il Real Madrid di Ancelotti e Brahim Diaz. La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Summer (canale 201) e su DAZN: sarà inoltre possibile seguire la diretta testuale sul sito di MilanNews.it. Questa la probabile formazione degli spagnoli:

REAL MADRID (4-4-2)

Courtois

Lucas Vasquez, MIlitao, Nacho, Mendy

Valverde, Kroos, Camavinga, Bellingham

Rodrygo, Vinicius