Milan, rebus difesa: in tre per una maglia

Per Gattuso sarà un’impresa tutt’altro che semplice disegnare un undici credibile in grado di affrontare la Lazio. Il rebus principale, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, riguarda il reparto arretrato. La certezza resta la difesa a tre, con Zapata sicuro di un posto insieme a Rodríguez. Per la terza maglia sono in corsa Abate, Calabria e Simic, mai impiegato in stagione: il giovane ceco non gioca dai 5 minuti in Inter-Crotone dello scorso febbraio.