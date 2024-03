Milan, recuperati alla Juventus otto punti nelle ultime sette giornate

vedi letture

Come riporta questa mattina l'edizione odierna del Corriere della Sera, nelle ultime sette giornate di Serie A, il Milan ha recuperato ben otto punti alla Juventus, completando il sorpasso in classifica al secondo posto domenica scorsa grazie al successo interno dei rossoneri sull’Empoli e al pareggio qualche ora dopo dei bianconeri contro l'Atalanta.

Il primo obiettivo del Diavolo per questo finale di stagione è sicuramente l'Europa League, trofeo che il Milan non ha mai alzato nella sua lunga e gloriosa storia, ma anche mantenere il secondo posto in campionato sarebbe importante perchè permetterebbe ai rossoneri di partecipare alla prossima Supercoppa italiana in Arabia Saudita.