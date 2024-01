Milan, recuperato Musah. Ma in sette rimangono indisponibili

Il Milan si è allenato questa mattina e da Milanello arrivano due ottime notizie per Stefano Pioli: sia Matteo Gabbia che Yunus Musah si sono infatti allenati in gruppo e dunque saranno entrambi regolarmente a disposizione per la trasferta di domenica alle 12.30 sul campo dell'Empoli.

Il difensore italiano è rientrato in rossonero in anticipo dal prestito al Villarreal, mentre il centrocampista americano ha recuperato dal problema muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane e non gli ha permesso di scendere in campo contro Monza, Salernitana, Sassuolo e Cagliari.

Noah Okafor, che sta recuperando anche lui da un problema muscolare, ha invece svolto anche oggi un lavoro personalizzato. Rimarrà dunque indisponibile assieme agli lungodegenti Kalulu, Thiaw, Pobega, Caldara, Sportiello e Tomori.