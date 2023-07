Milan, Reijnders piace perchè può giocare ovunque in mezzo al campo

MilanNews.it

Tijjani Reijnders piace tantissimo in via Aldo Rossi anche per la sua grande duttilità visto che è in grado di giocare ovunque in mezzo al campo: come spiega stamattina La Gazzetta dello Sport, infatti, l'olandese può fare il mediano-costruttore alla Bennacer nel 4-2-3-1, può fare la mezzala in un centrocampo a tre e può essere impiegato anche più avanti da trequartista atipico.