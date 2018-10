Milan, Reina predica calma: "Non è tutto buio"

Dall'alto della sua grande esperienza, Pepe Reina, nel post-partita di Milan-Betis, ha predicato calma: "Ne parleremo con calma, non si vanno a cercare i colpevoli appena finita la partita. Rivedremo tutto e cercheremo di imparare dagli errori per migliorare, con assoluta fiducia in Gattuso, ora più di prima. Possiamo far bene, non è tutto buio, bisogna stare calmi" le parole del portiere spagnolo riportate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport.