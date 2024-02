Milan-Rennes affidata al fischietto Dabanovic: il suo bilancio in Europa

Nikola Dabanovic, arbitro montenegrino di Podgorica, è il fischietto che la Uefa ha designato per la sfida tra Milan e Rennes, andata dei playoff di Europa League che si giocherà domani a San Siro alle ore 21. Il 42enne è un arbitro esperto in Europa League dal momento che sarà la sua diciottesima gara nella competizione, considerando solo la fase finale del torneo. A queste ci aggiunge 4 presenze in Conference League e una in Champions League. In più tra tutti i turni di qualificazione delle tre competizioni aggiunge al suo carniere altri 22 gettoni.

Nello specifico, nella fase finale di Europa League, per Dabanovic sarà la prima partita di una gara a eliminazione diretta: le 17 presenze precedenti, infatti, sono arrivate tutte nella fase a gironi. Quest'anno ha arbitrato tre volte. In Conference League, invece, ha sempre arbitrato gare della fase a eliminazione diretta: due volte i playoff e due volte gli ottavi di finale.