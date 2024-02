Milan-Rennes, anche Cardinale a San Siro. La foto col presidente dei francesi

Gerry Cardinale, numero uno del fondo statunitense RedBird, anche questa sera è in tribuna a San Siro per seguire da vicino il suo Milan, che per ora è in vantaggio, a fine primo tempo, sul Rennes grazie ad un ottimo colpo di testa di Loftus-Cheek propiziato da un preciso assist di Florenzi.

Il manager americano è nuovamente in Italia dopo che l'ultima partita a cui aveva assistito dal vivo era stata Milan-Roma di gennaio, conclusasi con una netta vittoria dei rossoneri per 3-1 grazie ai gol di Adli, Giroud e Theo.

Nella foto pubblicata dal profilo ufficiale del Milan si vede come Cardinale, con a Furlani, Scaroni ed Ibrahimovic sia insieme all'alta dirigenza del Rennes.

We are delighted to have François-Henri Pinault, Chairman and CEO of Kering, and Roberto Vedovotto, President and CEO of Kering Eyewear, with us for tonight's game#UEL #ACMSRFC #SempreMilan pic.twitter.com/EOhqOoptUd