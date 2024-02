Milan-Rennes: Loftus-Cheek eletto MVP della partita

Gli mancava il graffio europeo. In Champions League ha brillato, col Paris Saint-Germain è stato protagonista di una prestazione mostruosa, ma senza collezionare né gol né assist. Ha aspettato l'esordio in Europa League per alzare la voce e impadronirsi della scena: doppietta, 1-0 e 2-0 sempre di testa, mettendo in ginocchio da solo il Rennes. Ladies and Gentlemen, Ruben Loftus-Cheek.

L'inglese è stato poderoso, decisivo. A San Siro ha riaffermato di essere in grandissimo spolvero nel 2024: Empoli, Roma, Udinese, Bologna. Ora anche il Rennes, per la seconda doppietta casalinga in meno di un mese. Ma se la prima (Bologna) è stata un piccolo rimpianto visto il pareggio, questa indirizza a nostro favore la qualificazione. E il premio, in attesa del fondamentale ritorno ancora da scrivere, è la palma di migliore in campo grazie ai voti espressi dai milanisti su AC Milan Official App. Quasi un plebiscito, 77% sopravanzando Leão e Gabbia.

Dopo essere stato eletto MVP di gennaio, febbraio sta proseguendo egregiamente. Era da Kaká, nell'indimenticabile Semifinale Milan-Manchester United 3-0 dell'aprile 2007, che un centrocampista rossonero non segnava una doppietta in una fase ad eliminazione diretta in una competizione europea. Che sia di buon auspicio, visto come finì quell'edizione... Loftus-Cheek ha raggiunto la quota di 7 gol stagionali (2 assist). Nel 2024, fra i mediani che giocano in Serie A, è quello che ha segnato più gol nelle varie competizioni (sei sigilli, al pari di De Ketelaere).

Nei 75' in campo, il numero otto ha raccolto una serie di statistiche: 2 gol nelle 2 conclusioni nello specchio, 33 palloni giocati, 21 passaggi e 2 dribbling positivi (uno ha provocato una ghiotta chance per Musah), 3 occasioni create. Davvero un uomo in più, nella massima condizione fisica e mentale: "Mi sento sempre più libero. Sto lavorando per essere più vicino all'area così da essere maggiormente incisivo. Spero di continuare così. Il mio record stagionale è di 10 gol, vediamo...", ha dichiarato felice a Milan TV. Complimenti Ruben!