Milan-Rennes, salgono le quotazioni da titolare di Musah

Vigilia di Milan-Rennes, andata del playoff di Europa League in scena a San Siro. In conferenza stampa mister Pioli ha dato indicazioni molto chiare. Si pensa partita per partita, ma l’ambizione di andare in fondo alla competizione è reale. E per questo domani si andrà in campo con la miglior formazione possibile.

Questo ovviamente farà tenere conto della condizione fisica dei calciatori e dei tanti impegni del periodo, con i rossoneri che dovranno affrontare 5 partite in 15 giorni tra Serie A ed Europa League.

A centrocampo si va verso un cambio completo rispetto all’ultima partita giocata, quella di domenica contro il Napoli. Torna Reijnders, squalificato contro i partenopei, e al suo fianco molto probabilmente ci sarà di nuovo spazio per Yunus Musah, uscito dalla rotazione dei titolari dopo l’infortunio subito a fine 2023 e che ad oggi è in vantaggio nel ballottaggio con Adli. Lo statunitense si unirà a Tijjani e a Loftus-Cheek, con lo schieramento che virerà quindi più verso il 4-3-3 che il 4-2-3-1.