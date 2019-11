Milan, retroscena Dybala: in estate era stato chiesto da Giampaolo

Analizzando lo splendido momento di forma di Paulo Dybala alla Juventus, il Corriere dello Sport riporta anche un retroscena di mercato legato all'attaccante argentino, che nella scorsa stagione sembrava ad un passo dall'addio ai bianconeri.



Il tentativo del Milan - A un certo punto Marco Giampaolo, fresco di nomina sulla panchina del Milan, chiede di provarci per Quagliarella, ma gli rispondono che non si può per motivi anagrafici e per un diktat della proprietà. Poi - si legge - lo stesso tecnico intuisce che la Joya e la Juve non sono al massimo del feeling e sollecita i suoi dirigenti a fare un tentativo concreto. Con una premessa: muoversi prima che Sarri si renda contro dal vivo delle capacità di Dybala.