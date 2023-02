Milan, riecco Maignan. CorSera: "Dopo 5 mesi ci vorrà cautela per tornare in campo"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Milan riabbraccia Mike Maignan, che dopo cinque mesi torna ad allenarsi con i compagni. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il francese è guarito dal problema al polpaccio che lo ha tormentato per molto tempo e, almeno teoricamente, potrebbe giocare già domenica contro l'Atalanta. La scelta a questo punto è tecnica e spetta a Pioli, che però userà la massima cautela. Per Maignan accelerare i tempi per il recupero dall'infortunio è stato controproducente, quindi il mister rossonero deciderà solo all’ultimo e dopo aver visto gli allenamenti del francese nei prossimi giorni.