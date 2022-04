Milan, rinnovi rimandati al termine della stagione. Testa al campionato

MilanNews.it

Non sono pochi i giocatori che il Milan vorrebbe blindare e con cui ha già intavolato delle discussioni se non addirittura trovato un principio d'accordo. I due nomi più altisonanti - e più urgenti - sono Bennacer e Leao che sono a colloquio con la dirigenza già da diverse settimane. Ma la questione rinnovi tocca da vicino anche giocatori come Tonali e Kalulu che, a suon di prestazioni di livello, meritano un adeguamento del loro contratto. Tutti questi discorsi, però, sono da rimandare a fine stagione, secondo quanto riferisce questa mattina la Gazzetta. Non solo per la trattativa con Investcorp, ma soprattutto per il fatto che la dirigenza vuole lasciare la testa dei giocatori libera affinché possa essere proiettata solo sulle ultime 4 partite di campionato che potranno dire tanto sul futuro del Milan.