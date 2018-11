Milan, ritorno positivo di Calabria dopo tre gare fuori

Dopo tre gare fuori per qualche acciacco fisico, Davide Calabria è tornato in campo ieri sera contro la Lazio e il suo rientro è stato positivo: il giovane terzino milanista ha fornito anche l'assist per il tiro di Kessie che è finito in rete dopo la deviazione decisiva di Wallace. "Ho fatto fatica all’inizio. Temevo di calare, invece ero lucido anche a fine partita" il suo commento a fine partita.