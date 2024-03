Milan-Roma a Perth, Furlani: "Tornare in Australia estremamente emozionante"

Il Milan sfiderà la Roma in amichevole a Perth (Australia), il prossimo 31 maggio 2024. L'ufficialità della gara, che si disputerà a stagione appena conclusa, è arrivata nella mattinata di oggi (CLICCA QUI per leggere il comunicato rossonero) e costituisce uno dei tanti passi che il club rossonero sta compiendo in direzione della diffusione e crescita del brand a livello internazionale. La gara si giocherà al Optus Stadium di Perth, città della Western Australia. Il Milan tornerà in Australia dopo 30 anni.

Giorgio Furlani, amministratore delegato rossonero, ha commentato: "L'opportunità di tornare in Australia è estremamente emozionante per noi. Siamo orgogliosi di essere stati scelti assieme all'AS Roma e grati al Governo del Western Australia per l'invito. La nostra presenza nel paese testimonia l'impegno verso la nostra fanbase internazionale e la volontà di rimanere più vicini ai nostri sostenitori in tutto il mondo, promuovendo un legame profondo e un senso di appartenenza all'interno della famiglia rossonera".