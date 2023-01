Milan-Roma, a San Siro presente anche Ibrahimovic

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per Milan-Roma di Serie A è presente a San Siro anche Zlatan Ibrahimovic, nella solita panchina allargata di fianco ai compagni. Lo svedese è rientrato quindi in Italia e nei prossimi giorni continuerà il proprio lavoro personalizzato a Milanello con l'obiettivo di rientrare in tempo per gli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham.