Milan-Roma, il vice di Calabria sarà Theo Hernandez

© foto di DANIELE MASCOLO

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Milan e Roma per il big match che tra circa un'ora prenderà il via a San Siro. Per la seconda partita consecutiva il capitano del Milan Davide Calabria sarà in campo da titolare dopo aver saltato gran parte della prima metà di stagione per infortunio. Il vice del numero 2 sarà l'altro terzino rossonero, come di consueto, Theo Hernandez.