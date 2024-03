Milan-Roma in Europa League. Pioli: "Con De Rossi giocano un calcio diverso. Sarà equilibrata, noi vogliamo arrivare fino in fondo"

Stefano Pioli, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Verona-Milan.

Un punto in meno dell'anno dello Scudetto.

"Avremo sfide molto importanti e stimolanti, compresa l'Europa League che va portata fino in fondo".

Incontrete una Roma molto diversa...

"Vogliamo arrivare fino in donfo in Europa League. Con De Rossi giocano un calcio molto diverso, giocano molto bene; hanno fatto una grandissima vittoria col Brighton, hanno talento, qualità, un bravissimo allenatore. Sarà una sfida molto equilibrata, ma abbiamo le nostre capacità e motivazione per superare le difficoltà che ci saranno".

Consolidato il secondo posto.

"Risultato importante in una partita non facile. Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, concedendo un paio di ripartenze per palloni giocati con poca lucitidà. Poi un episodio l'ha riaperta, ma siamo stati bravi a chiuderla di nuovo. Abbiamo fatto una partita giusta".