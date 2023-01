Milan-Roma, la probabile dei formazione dei rossoneri

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

I rossoneri, purtroppo, ripartono come ci avevano lasciati, ovvero con l'infermeria piena: ai recuperi di Calabria e Saelemaekers si oppongono i forfait di Rebic, Kjaer, Origi, Ballo-Touré, Krunic e Messias, oltre agli stop dei lungodegenti Ibrahimovic e Florenzi e ai problemi ben noti di Maignan.

Per Pioli, dunque, le scelte sono piuttosto obbligate per la gara di questa sera contro la Roma: l'undici di partenza sarà molto vicino a quello titolare (anche se la presenza/assenza di Maignan fa tutta la differenza del mondo), ma è in panchina che l'allenatore emiliano non ha grandi alternative. Tra Tatarusanu e Mirante la spunterà il rumeno, che vedrà davanti i seguenti nomi: Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez in difesa, Tonali-Bennacer a centrocampo, Giroud di punta supportato a sinistra da Leao, a destra da Saelemaekers e al centro da uno tra Brahim Diaz e De Ketelaere; il belga insidia Giroud, chiamato come Theo agli straordinari, anche per un posto da centravanti adattato.